Musica e letture per i più piccoli con "Tante storie...suoniamoci su"

Sabato 16 marzo alle ore 10.15, la biblioteca civica Contini di Domodossola ospita “Tante storie… suoniamoci su”. Si tratta di un evento dedicato ai bimbi di età compresa tra 0 e 24 mesi, organizzato dai volontari di Nati per Leggere in collaborazione con l’associazione Suoniamo, che con la sua scuola di musica avvicina i bambini al mondo delle 7 note fin dai loro primi mesi di vita.

L’evento dà il via all’edizione 2024 di “Storie piccine”, la tradizionale settimana di letture e appuntamenti per i più piccoli che anima il mese di marzo nell’ambito del programma nazionale Nati per leggere.

Per “Tante storie… Suoniamoci su” ci si ritroverà nella sala ragazzi della biblioteca, non soltanto per ascoltare delle bellissime storie, ma anche per sentirne i suoni e la musica muovendo il corpo al ritmo che ci suggeriranno, per fare dell’esperienza della lettura qualcosa che coinvolge tutti i sensi. L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la biblioteca al numero 0324/242232 oppure via mail: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.