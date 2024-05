Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti nel Comune di Macugnaga per una frana lungo la Strada Statale 549 in località Pestarena. La squadra intervenuta dal Distaccamento di Macugnaga ha provveduto alla rimozione dei massi ed alla messa in sicurezza della sede stradale.

Sul posto i Carabinieri di Bannio Anzino per la viabilità e i tecnici Anas. Terminate le operazioni la strada è stata riaperta al traffico.