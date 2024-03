Slow Food Valle Ossola, in programma l'assemblea annuale

Lunedì 18 marzo alle ore 17.00 i membri della Condotta Slow Food Valle Ossola si riuniscono al Centro Servizi per il Volontariato di Domodossola per l’assemblea annuale.

All’ordine del giorno la nomina del presidente e del segretario, oltre che la relazione della fiduciaria Mirella Gentili sulle attività del 2023, con relativo rendiconto economico. Inoltre, è prevista la presentazione dei progetti per il 2024, ma anche l’elezione dei delegati per l’assemblea regionale e l’aggiornamento del consiglio direttivo. I soci che non possano partecipare hanno la possibilità di essere rappresentati da un altro socio tramite una delega scritta.