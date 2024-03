Violenza a Domodossola: le inutili polemiche del giorno dopo

E’ grave l’episodio dei giorni scorsi che ha visto una violenza su una donna a due passi dalla stazione a Domodossola. Grave soprattutto per una zona come la nostra che, per fortuna, non ha un tasso di criminalità alto come quello di molte città italiane.

Ma la gravità dell’accaduto non deve essere presa a pretesto per strumentalizzazioni politico-amministrative. E’ giusto che la politica si interessi della criminalità ma lo dovrebbe fare 365 giorni l’anno e non solo dopo fatti preoccupanti.

La chiamata di soccorso al 112 ha allertato il tempestivo intervento dei carabinieri, a conferma che l’attenzione delle forze dell’ordine c’è.

Semmai i politici dovrebbero interessarsi – sempre - di come lavorano polizia, carabinieri e guardia di finanza. Chi fa cronaca nel Vco sa le difficoltà esistenti.

A Domodossola, ad esempio, le forze dell’ordine sono sotto organico, il che rende difficile coprire tutti i servizi in una zona di confine come la nostra.

E’ compito della politica e non ci si scandalizzi se poi il territorio è poco ‘coperto’ dai controlli. L’ultima totale ‘’assenza’’ di amministratori e politici (parlamentari compresi ma nono solo) è stata sulla soppressione del distaccamento di polizia stradale di via Romita, cancellazione avvenuta in una provincia con tre valichi internazionali.

Oggi gli organici delle forze dell’ordine sono carenti ma nessuno se ne è mai interessato.

Eppure basterebbe fare pressione sul ministro degli Interni (che da tempo è in quota Lega: prima Salvini e ora Piantedosi) perché mandi personale anche in Ossola e non solo nella grandi città.