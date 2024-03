Ornavassese frenata dal Gravellona e il Trecate si avvicina

Dopo due settimane senza giocare, l’Ornavassese riparte con un po’ di ruggine addosso: di fronte c’erano i cugini del Gravellona San Pietro, e gli uomini di Lipari non sono riusciti a piegare la strenua resistenza degli arancioneri. Mezzo passo falso per i primi della classe, e Trecate che si avvicina con la vittoria a Sizzano, anche se gli ossolani devono ancora recuperare una gara.

Grande colpo della Cannobiese, che va a vincere sul campo di una delle squadre più in forma del momento, quella Union Novara, che la settimana scorsa aveva dato quattro sberle a domicilio al Trecate. I novaresi vanno subito sotto 2-0 per la doppietta fulminea di Barbieri, poi nel secondo tempo subiscono anche il tris di Laratta e non c’è più niente da fare, unica magra consolazione per loro il gol della bandiera di Zaccaria.

Non riesce a portare a casa il bottino pieno il Piedimulera, che deve accontentarsi di un pareggio sul difficile campo del Bagnella. I ragazzi di Poma chiudono avanti il primo tempo, grazie alla rete di testa di Audi, ma nella ripresa gli arancioneri siglano il definitivo pareggio con Micheletti.

Non si ferma più la Virtus Villa , che fa suo il derby a Vogogna (le foto si riferiscono a questa partita ndr) e incamera la terza vittoria consecutiva. Per i biancoazzurri le reti portano le firme d’autore di Martinella e Palfini (doppietta, uno su rigore), mentre ai verdi di Castelnuovo non bastano le segnature di Margaroli e Savoia.

Sempre agganciato alla zona playoff l’ottimo Agrano di Lopardo, che rifila un sonoro 3-0 alla Pernatese ormai in caduta libera: per gli omegnesi vanno a segno con Gherardini, Piana e Perini.

In coda, vittoria fondamentale del Crodo, che espugna il campo della Varzese grazie ad una rete su rigore del bomber Forni a dieci minuti dal termine. Per i rossoverdi la strada è ancora lunga, ma resta viva la speranza di giocarsi almeno i playout.

Soddisfatto mister Davide Daoro: “E’ stata una partita dura, un classico derby, non bello da vedere ma intenso e condizionato dalla posta in palio, che per noi probabilmente era ancora più grande che per loro. Una partita così può essere decisa solo da un episodio, ci sono state poche occasioni da rete, forse abbiamo creato qualcosa di più noi, ma è stato bravo il loro portiere in un paio di occasioni. Devo riconoscere che stavolta è andata bene a noi, così come altre volte ci è girata male, come ad Ornavasso per esempio”.

Credete ancora alla salvezza?

“Certamente, vogliamo raggiungere i playout per giocarcela fino in fondo. Adesso abbiamo due vere e proprie finali: mercoledì con la Pernatese, nel recupero della partita rinviata per pioggia, e domenica nel derby col Vogogna. Se facciamo risultato possiamo farcela”.

I risultati: Carpignano - Comignago 2 - 0; Varzese - Crodo 0 - 1; Ornavassese - Gravellona San Pietro 0 - 0; Bagnella - Piedimulera 1 - 1; Sizzano - Trecate 2 - 4; Vogogna - Virtus Villadossola 2 - 3; Pernatese - Agrano 0 - 3; Union Novara - Cannobiese 1 - 3

Classifica: Ornavassese 51 - Trecate 48 - Union Novara 44 - Piedimulera 37 - Agrano, Gravellona San Pietro 36 -Sizzano,Virtus Villa 35 -Carpignano 34 -Cannobiese 33 - Bagnella 32 -Vogogna 27 - Varzese 26 -Pernatese 19 - Crodo 17 - Comignago 9