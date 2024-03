Promozione: Baveno in vetta, ma il Briga ha una partita in meno

Sulla carta era più agevole l’impegno del Briga rispetto a quello del Baveno, ma gli uomini di Zanardi non sono riusciti a piegare un ostico Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, mentre i ragazzi di Sottini hanno avuto ragione della Fulgor Ronco Valdengo al termine di una partita sbloccata subito, grazie alla rete di De Ponti, e poi portata a casa con merito e con qualche sofferenza, come era lecito attendersi viste le caratteristiche dell’avversario di giornata.

Nulla da fare per l’Omegna, che ospitava un Trino in netta ripresa dopo un periodo di appannamento. Gli uomini di mister Fusè ci hanno provato, sono andati sotto alla mezzora ma hanno trovato subito il pareggio con Modesti, chiudendo in parità la prima frazione. Nella ripresa però il Trino dimostra di averne di più, e con un uno-due micidiale a un quarto d’ora dal termine si aggiudica l’intera posta in palio e mantiene viva qualche velleità di successo finale.

Sospiro di sollievo per la Juve Domo, che torna finalmente alla vittoria davanti al pubblico amico, dopo quattro mesi di astinenza. I granata si impongono nel derby contro il Feriolo, grazie ad un buon primo tempo, culminato nelle reti sul finale di frazione di Vanzan in mischia e di Luca Cabrini con un tiro deviato dopo un’azione personale.

Il Feriolo non ci sta, anche se a inizio ripresa subisce un duro colpo con l’espulsione di Finetti: agli uomini di mister Pissardonon difetta certo il carattere, e trovano la forza di riportarsi avanti e di riaprire la gara con un rigore procurato e realizzato da Schirru.Gli ossolani non sbandano, e trovano con Zani la rete che sembra mettere in ghiaccio la partita, ma i lacuali rimangono disperatamente agganciati alla partita grazie alla rete di Falciola. Ci pensa però ancora Vanzan di testa a mettere tutti d’accordo, con la rete del definitivo 4-2 che spegne le residue speranze ospiti.

Può sorridere mister Michael Nino: “Bella vittoria, finalmente! Forse altre volte abbiamo giocato meglio, ma stavolta siamo stati concreti e attenti e abbiamo portato a casa i tre punti. Loro sono una squadra in forma, non è facile affrontarli, anche per questo siamomolto contenti, finalmente abbiamo sfatato il tabù Curotti”. Fate ancora un pensierino ai playoff?

“Adesso abbiamo in testa solo di raccogliere quanti più punti possibili, soprattutto per uscire definitivamente dalla zona calda. Per il resto a fine campionato tireremo le somme e vedremo che campionato è stato: noi siamo stati fin qui troppo altalenanti, comunque da adesso alla fine dobbiamo ancora dare il massimo, e poi si vedrà”.

Tutti i risultati: Juve Domo - Feriolo 4 - 2; Briga - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 1 - 1; Baveno - Fulgor Ronco Valdengo 1 - 0; Omegna - Trino 1 - 3; Chiavazzese - Momo 2 - 0; Casale - Valdilana Biogliese 3 - 0; Dufour Varallo - Valduggia 4 - 0; Cameri - Arona 1 - 1

Classifica: Baveno 48 - Briga 47 - Trino 43 -Arona 41 - Casale 39 - Fulgor Ronco Valdengo 37 -Omegna 34 - Chiavazzese 32 - Juve Domo 31 - Valduggia, Dufour Varallo 30 - Ce.ver.sa.ma. Biella 27-Feriolo 26 - Cameri 22 - Valdilana Biogliese16 - Momo13