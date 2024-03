La Pro Loco lancia un censimento di flora e fauna FOTO e VIDEO

Dal progetto "Le stagioni in cittá" a una sorta di censimento della flora e della fauna di Domodossola. L'idea è della Pro Loco che in occasione della festa di primavera ha presentato il progetto "Come Marcovaldo - ovvero la natura in città".

"Marcovaldo, lo strampalato eroe uscito dalla penna di Calvino, non era avvezzo alla vita di città, camminava per le strade con la testa tra le nuvole - ha spiegato Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco durante l'incontro in Cappella Mellerio - Mi sono sentita tante volte come Marcovaldo. L'invito è quello di provare ad esserlo un po' tutti".

I cittadini possono diventare dei moderni Marcovaldo, andando alla ricerca in città di indizi di natura, che crescono o si arrampicano sulle rocce, trionfano nei prati o svolazzano in giardino. Ciascuno può fotografare esempi di flora spontanea e animali selvatici o liberi che si possono incontrare nell'area del comune di Domodossola.

"Può succedere di incontrare o avvistare un soggetto molto interessante e non avere la possibilità di fotografarlo - spiega Vanda Cecchetti - Allora varrà la narrazione".

Le fotografie o segnalazioni potranno essere inviati a progettiproloco@gmail.com oppure via WhatsApp al numero 3780624798. Una volta ricevuti, saranno elaborati in un video che la Pro Loco presenterà all'equinozio di autunno, il 22 settembre.

"Il nostro impegno per la terra consiste nel conoscerla per scoprirne la bellezza e quindi amarla, rispettarla e difenderla - ha aggiunto la presidente della Pro Loco - Da questo nasce il progetto "Le stagioni della luce" che ad ogni solstizio ed equinozio, date che governano la luce dei nostri giorni, propone attività o momenti che guardano alla bellezza del nostro ambiente".