Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

123785 Società multiservizi cerca per azienda cliente con sede a Crodo, un addetto/a portineria. Si richiede Diploma, buon uso pc e conoscenza lingua inglese, controllo ingressi, gestione centralino, verifica merci in entrata/uscita, rilascio pass provvisori. Si propone contratto a tempo determinato prorogabile di 30 ore settimanali su turni, o 7/13 o 13/19, stipendio di circa 1150/1200 mensili. Richiesta urgente.

123606 Azienda lapidea ricerca addetto/a al magazzino per la sede di Piedimulera, bollettazione, controllo carico/scarico merci. Non è richiesta esperienza ma buona volontà e proattività. Richiesto uso del pacchetto office, in particolare Excel, pat B e autonomia negli spostamenti. Tempo determinato di 5 mesi, full time 40 ore.

123600 Si ricerca apprendista parrucchiere/a per negozio di Verbania. Si richiede: attestato di qualifica professionale, età 17/29 per apprendistato, residenza nel Verbano, affidabilità. Si richiede autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro. La richiesta iniziale è quella di un part time con impegno giovedì-venerdì-sabato, ma si valuta un inserimento full time qualora la risorsa si riveli adeguata.

123533 Cooperativa sociale cerca insegnate di italiano per stranieri presso centro di accoglienza situato a Cesara. Si richiede Diploma o Laurea, ottime capacità organizzative, pat B e autonomia negli spostamenti. Preferibile esperienza pregressa e conoscenza di inglese e francese. Part time 12 ore a settimana con orari flessibili in base alla disponibilità dei candidati.