Juventus Domo brava nella valorizzazione dei giovani

C'è una classifica finale che al termine del campionato premia le società calcistiche per la valorizzazione dei giovani in campo.

In Promozione in testa alla classifica c’è la Juventus Domo con 40,8 punti, al secondo posto il Feriolo Calcio con 25, al quarto l’Omegna a 30 e al settimo posto il Città di Baveno con 10,8. Dunque quattro formazioni del Vco nei primi posti.

Soddisfatti in casa della Juventus Domo. Dice Daniele Massoni, direttore sportivo granata: ‘’ È un risultato che viene quasi naturale per il progetto che da qualche anno la Juve Domo sta portando avanti con investimenti e sforzi importanti nel settore giovanile e che neanche la decadenza del vincolo rallenterà; è una classifica che nasce da quanti giovani fai giocare oltre a quelli obbligatori e visto che nelle nostre agonistiche bravi ce ne sono tanti andremo sempre più in questa direzione. Non va dimenticato che negli ultimi due anni Matteo Morellini è andato al Milan e Alberto Samà alla Juventus’’