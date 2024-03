I miracoli avvengono...specie sotto le elezioni

Il voto guarisce tutto. La panacea di tutti i mali è stavolta l’avvicinamento delle elezioni in Regione. Così ''guariscono'' anche i contrasti decennali tra il comune di Pallanzeno e la Regione, in lotta da anni per la sicurezza sul fiume Toce.

L'incontro tra il sindaco di Pallanzeno, Giampaolo Blardone, e il presidente della Regione, Alberto Cirio potrebbe aver messo una pietra tombale sui contrasti che si trascinavano da almeno 15-20 anni. Ora, la notizia che il Toce sarà più sicuro.

Solo un anno fa Blardone denunciava come la Regione avesse tolto i soldi, già stanziati col mandato a realizzare le opere. Poi la decisione, definita assurda dal sindaco, di togliere il finanziamento di 4,5 milioni di euro. ‘’Il mio paese continuerà ad andare sott'acqua" disse Blardone, che solo pochi mesi fa aveva tappezzato l’atrio del municipio con le foto del Toce che, durante una alluvione, aveva allagato Pallanzeno.

Pareva un discorso tra sordi. Invece Blardone ha ''sfruttato'' la finestra prelettorale per portare a casa un risultato per Pallanzeno. Ieri, la notizia: ‘’Siamo pronti ad avviare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza del paese’’ ha detto il presidente Cirio.

Altro che quel ''tipo'' con la barba, detto il Nazareno, che trasformava l’acqua in vino e moltiplicava i pani…..