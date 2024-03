Panca per palestra: investimento per la salute o spesa superflua? Analisi e opinioni

Le panche per palestra sono tra gli attrezzi più famosi e utilizzati. Non a caso, sono frequentemente acquistati da chi pensa di organizzare una palestra in casa propria. Eppure, si tratta di una scelta che comporta vantaggi e svantaggi.

Li analizziamo qui, affrontando temi come il costo, la flessibilità e la gestione dello spazio. In chiusura, forniremo qualche consiglio per chi intende procedere con l’acquisto, focalizzandoci sulla scelta del punto vendita. Infine, introdurremo le panche per palestra proposte da Fitness Discount, uno dei grandi nomi nel commercio al dettaglio di attrezzature per palestra.

I vantaggi per l’acquisto di panche per palestra casalinga

Acquistare panche per palestra “casalinga” comporta certamente dei vantaggi, i quali ne giustificano certamente l’acquisto, almeno a certe condizioni.

Risparmio di tempo. Acquistare una panca significa, molto banalmente, riuscire ad allenarsi senza muoversi da casa, dunque senza affrontare il traffico e più in generale le perdite di tempo associate alla frequentazio ne di una palestra. Per chi è soggetto a ritmi di vita frenetici si tratta di un vantaggio non da poco.

Convenienza. Potersi allenare a casa significa anche risparmiare denaro. Un abbonamento in palestra, infatti, non costa meno di 40-50 euro al mese. Si parla dunque di un risparmio di svariate centinaia di euro all’anno.

Flessibilità. Dotare la propria abitazione di una panca per palestra, come di qualsiasi attrezzo, permette di accedervi quando si vuole e per quanto tempo si vuole, senza dunque sottostare ai ritmi - spesso scomodi - delle palestre. Come sanno bene i frequentatori abituali di palestre, non c’è niente di più frustrante che aspettare il proprio turno dietro un attrezzo.

Gli svantaggi

Accanto a questi indiscutibili vantaggi si segnalano alcuni “contro” che vanno certamente presi in considerazione.

Fabbisogno di spazio. La panca per palestra non è l’attrezzatura più ingombrante ma necessita comunque di un certo spazio. Si parla di un paio di metri quadri, considerando anche il margine di manovra che l’utilizzatore si deve garantire. Per alcuni, ovvero per coloro che abitano in case modeste o semplicemente piccole, può essere un limite insormontabile.

Manutenzione. L'attrezzatura da palestra richiede una manutenzione regolare per garantire sicurezza e durata nel tempo. Questo può richiedere tempo e, a volte, costi aggiuntivi.

Un altro contro da considerare riguarda le dinamiche sociali. Frequentare la palestra significa incontrare persone, scambiare qualche chiacchiera tra un esercizio e l’altro, perché no, stringere amicizie. Tutto ciò è precluso, se si procede con l’allenamento casalingo. Si tratta di un risvolto che chiaramente non riguarda solo la panca, ma che coinvolge per intero il concetto di “palestra in casa”.

Quale panca acquistare

La buona notizia è che i vantaggi sono oggettivi, mentre gli svantaggi sono soggettivi. A seconda delle condizioni di vita e delle inclinazioni personali possono essere più o meno consistenti. Di certo, chi dispone di sufficiente spazio in casa e non prova interesse per le occasioni di socialità offerte dalla palestra può considerare l’acquisto della panca come un investimento utile e sostanzialmente privo di effetti collaterali.

Giunti a questo punto, vale la pena rispondere alla domanda: quale panca acquistare? Il segreto sta nel cogliere le specificità di ogni singola panca. Ecco un prospetto.

Panca piana. Come suggerisce il nome, questa panca è caratterizzata da una superficie piana e non regolabile. È ideale per esercizi di base, come la pressa da banco, il sollevamento pesi e gli esercizi a corpo libero. Questa panca offre stabilità e supporto, permettendo di lavorare sulla forza muscolare e con un'ampia gamma di pesi.

Pianca regolabile. Questa panca presenta uno schienale che può essere inclinato o declinato, dunque spicca per una maggiore versatilità rispetto alla panca piana. Questa caratteristica permette di eseguire una varietà più ampia di esercizi, i quali coinvolgono diversi gruppi muscolari come petto, spalle, schiena e addominali.

Panca Leg Developer. Questa panca è dedicata a chi si vuole focalizzare anche sulle gambe, senza limitarsi alla parte superiore del corpo. Dotata di attacchi per esercizi delle gambe come curl

ed estensioni, questa panca consente un allenamento completo. È l'ideale per chi cerca di massimizzare la funzionalità dell'attrezzatura risparmiando spazio.

Una panca speciale, infine, è quella con “rack”. Di base, si tratta di una panca regolabile con il supporto per i bilancieri. Tale supporto armonizza i movimenti e riduce il rischio infortuni. E’ anche molto comoda da utilizzare, in quanto consentedi cambiare i pesi molto velocemente.

Il difficile sta nel trovare un produttore che offra tutte le tipologie di panche per palestra, e che quindi garantisca una certa possibilità di scelta. Tra questi spicca Fitness Discount, e-commerce di attrezzature ginniche che si caratterizza proprio per la varietà dell’offerta, oltre che per una qualità superiore alla media.