Freddozzo: un viaggio nel gusto tra tradizione e innovazione

L’originale al lampone, dal sapore unico e avvolgente e da bere rigorosamente ghiacciato.

Un’eccellenza del territorio novarese e una azienda a conduzione familiare che ha deciso di impegnarsi nella conservazione e condivisione di questo fantastico prodotto.

Parliamo del Freddozzo, liquore nato a Oleggio cinquant’anni fa ed oggi conosciuto ed apprezzato in tante zone d’Italia e anche fuori dai confini nazionali. Una ricetta semplice, rimasta immutata nel tempo, di cui viene preservata l’autenticità e artigianalità inserendolo così nel ricco e inimitabile patrimonio della gastronomia italiana.

L’azienda, che prende il nome dal liquore stesso, ha poi sviluppato nel tempo altre nuove ricette speciali: Effe, l’amaro floreale ed agrumato dal finale sorprendente: Zenzero, il liquore dolce e speziato; Deviata, la birra artigianale dal gusto e colore che non ti aspetti.

Non solo amari e liquori: grazie alla collaborazione con realtà artigianali d’eccellenza dei territori circostanti nasce la linea CasaFreddozzo, una gamma di prodotti dolciari da ricorrenza e per tutti i giorni, come i classici biscotti della tradizione piemontese (baci di dama, krumiri, torcetti al burro e molto altro ancora). Tradizione ma anche innovazione, come la linea tutta al lampone arricchita con il liquore che comprende baci di dama, confettura, cioccolatini e altro.

Prodotti da gustare tutto l’anno e, in particolare durante le festività come l’imminente periodo di Pasqua, che diventa l’occasione perfetta per condividere speciali sapori del territorio insieme a famiglia e amici.

L’azienda è sempre alla ricerca di novità da proporre, sia nel campo della pasticceria che degli spirits e non è detto che stiano già lavorando a qualche fantastica sorpresa per l’estate e il prossimo Natale.

Per chi volesse scoprire tutto ciò ed anche altre eccellenze locali - come grappe, salumi, miele, cioccolato ed altro ancora - il punto vendita “CasaFreddozzo” è a Oleggio (NO), in via Sciuccone 16 A.

È inoltre online il sito e-commerce