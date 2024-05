Promozione, domenica decisiva per il Baveno

Ultimo turno per il campionato di Promozione domenica prossima. La capolista Baveno deve fare punti in casa contro il Casale, che è probabilmente la squadra più in forma di questo ultimo periodo e ha bisogno a sua volta di punti per migliorare il proprio piazzamento playoff. All’andata vittoria 1-0 dei nerostellati.

Gli uomini di Sottini devono contare solo sulle proprie forze per vincere questo campionato, perché difficilmente arriveranno buone notizie da Briga. I ragazzi di Zanardi affrontano infatti la Valdilana Biogliese, squadra già retrocessa da tempo, e sembra davvero difficile che la vittoria possa loro sfuggire. Successo del Briga per 2-0 nel girone di andata.

Ricordiamo che in caso di vittoria del Briga e contemporanea sconfitta del Baveno, sarà uno spareggio in campo neutro a decidere la vincitrice del campionato.

Ultimo sforzo anche per il Feriolo, che ha bisogno di un punticino per chiudere qualsiasi discorso salvezza. Gialloblù di scena a Momo, squadra già certa del ritorno in Prima Categoria, è un’occasione da non sprecare per i ragazzi di Pissardo. All’andata al “Galli” finì 2-2.

Ultima di campionato senza patemi per la Juve Domo, impegnata a Varallo, e per l’Omegna, che ospita il Cameri. Gli uomini di Fusèpotrebbero però fare un favore al Feriolo, fermando i nerazzurri: in caso di mancata vittoria dei novaresi al “Liberazione” i gialloblù sarebbero salvi, indipendentemente dal risultato della loro partita.

Le partite

Chiavazzese - Arona; Omegna - Cameri; Fulgor Ronco Valdengo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Momo - Feriolo; Baveno - Casale; Dufour Varallo - Juventus Domo; Briga - Valdilana Biogliese; Trino - Valduggia