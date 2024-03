In Prima Categoria vittorie importanti per Crodo e Gravellona San Pietro

Ieri sera si sono disputati i primi recuperi delle partite non disputate per il maltempo.

L’unica sfida del campionato di Promozione rischia di avere un peso specifico enorme per la conquista del primo posto finale: il Briga non riesce ad espugnare il terreno del Valduggia,dopo una partita rocambolesca, in cui a inizio della ripresa si trovava in vantaggio per 2-0 e con l’uomo in più per l’espulsione di Monzani. A questo punto però si spegne la luce e quella che sembrava una vittoria ormai certa si trasforma in un pareggio beffardo, raggiunto dai padroni di casa in pieno recupero. Questo pareggio consente al Briga di appaiare il Baveno capolista, ma l’occasione persa peserà senza dubbio sul morale degli uomini di Zanardi.

In Prima Categoria, si sono giocate ieri le prime tre partite delle cinqueda recuperare. Il Piedimulera ospitava il Sizzano, in vero e proprio spareggio playoff, e il risultato finale rispecchia fedelmente il risultatodell’andata: 2-2. Qualche rimpianto per i gialloblù di Poma, che vanno due volte in vantaggio con Vadalà, ma in entrambi i casi vengono subito raggiunti dagli ospiti, che trovano il definitivo pareggio in pieno recupero.

Bella vittoria per il Gravellona San Pietro, che al “Boroli”ha la meglio sul temibile Carpignano. Gli arancioneri vincono col punteggio di 3-1, grazie alle reti di Calderoni, Pingitore, Pieri.

Vitale vittoria (2-1) per il Crodo nella sfida salvezza contro la Pernatese. I rossoverdi vanno a segno con Ferrari e Forni, e colgono tre punti fondamentali nella rincorsa ai playout, che significano sorpasso ai rivali e terzultimo posto in classifica.

Infine in Seconda Categoria, il Fomarco vince la sfida salvezza contro il San Maurizio col punteggio di 2-1, grazie alla doppietta di Samuele Ricchi.

Risultati dei recuperi disputati mercoledì sera: Promozione: Valduggia – Briga 2-2 Prima Categoria: Gravellona San Pietro - Carpignano3-1; Crodo - Pernatese2-1; Piedimulera - Sizzano2-2 Seconda Categoria: San Maurizio – Fomarco 1-2; Borgoticino – Riviera d’Orta 1-4;