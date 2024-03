L'oratorio del Sacro Cuore di Vogogna organizza, per il pomeriggio della Domenica delle Palme, la caccia alle uova, dedicata ai bambini. La manifestazione si terrà nella piazza della Chiesa dopo la messa delle 15.00.

Per chi lo desidera la parrocchia informa che è ancora possibile tesserarsi all'oratorio per il 2024. La celebrazione per la Domenica delle Palme, il 24 marzo, prevede prima della messa la processione degli ulivi dalla chiesa di Santa Marta alla chiesa del Sacro Cuore.