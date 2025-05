Torna la festa dell'Oratorio San Domenico Savio a Villadossola

Dal 9 all'11 maggio a Villadossola si terrà la festa dell'oratorio dedicato a San Domenico Savio. Il programma inizia sabato 9 maggio alle 21 con un incontro tenuto da don Renato Sacco e don Fabio Corazzina dal titolo “Educare alla pace”.

Sabato 10 maggio alle 9 ci sarà l'inizio di tornei sportivi di calcio, pallavolo e basket sui campi dell'oratorio per info 3758193725. Alle 16 giochi di una volta per i bambini e per chi volesse tornare a sentirsi tale.

Alle 21 è in programma la serata “Talenti da oratorio” una sfida tra giovani nel mondo della musica, della danza o del teatro; per chi desidera partecipare chiamare il 3462103014 le iscrizioni si chiuderanno l'8 maggio.

Domenica 11 maggio alle 11 in chiesa Cristo Risorto sarà celebrata la messa e al termine vi sarà la benedizione del nuovo pulmino dell'oratorio e del nuovo pulmino della filarmonica. Alle 12.30 pranzo dell'amicizia per partecipare occorre prenotarsi entro l'8 maggio a uno dei seguenti numeri: 3391289344 - 3384934022 – 3491743535. Offerta minima adulti 15 euro, bambini 10 euro.

Alle ore 16 tornei multigioco genitori contro i figli per info 3758193725. Per tutta la durata della festa sarà in funzione uno stand gastronomico.