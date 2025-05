Le fiere e le sagre del Piemonte ogni giovedì sul canale WhatsApp della Regione

Ogni giovedì, sul canale WhatsApp ufficiale della Regione Piemonte, è possibile consultare l’elenco aggiornato delle fiere e sagre in programma nei giorni successivi sul territorio regionale. Un servizio utile, pensato per chi vuole organizzare il fine settimana o lasciarsi ispirare per nuove scoperte tra borghi, tradizioni e sapori autentici.

Il calendario degli eventi è curato dal Settore Commercio della Regione Piemonte ed è consultabile anche online tramite il portale “Ricerca fiere e sagre”, oltre che scaricabile in formato PDF.

Il canale WhatsApp, attivo da alcuni mesi, ha già superato i 2.000 iscritti e rappresenta uno strumento efficace per diffondere non solo gli appuntamenti legati al tempo libero, ma anche informazioni istituzionali, opportunità per le imprese, iniziative formative e molto altro ancora.

Per iscriversi e rimanere aggiornati: clicca qui.