Il Consiglio Regionale termina la legislatura. Il presidente Allasia: "Un mandato difficile, ma proficuo"

Dopo soli sei mesi di insediamento l'undicesima legislatura piemontese è stata anche segnata dalla pandemia Covid, periodo nel quale la regione ha approvato sei norme di sostegno, di semplificazione e sburocratizzazione. Ma anche bonus a fondo perduto per garantire liquidità nei settori commerciali, turistici, sportivi, agricoli e culturali.

"Fare il presidente è stata un'esperienza unica e fantastica. È stato un mandato difficile a causa della pandemia ma molto proficuo, con oltre 1.117 ore di Consiglio - ha dichiarato il presidente del consiglio Regionale Stefano Allasia - I numeri di questa legislatura dimostrano la volontà politica di operare per il bene dei cittadini. Anche il migliore governatore non riesce a fare bene senza un Consiglio che è in grado di operare al meglio".

"Molti dei provvedimenti discussi sono dovuti dall'esperienza del Covid, periodo che ha fatto luce sui limiti del consiglio Regionale. Ma nonostante le difficoltà maggioranza e opposizione hanno lavorato insieme per potersi rialzare - ha commentato il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle - Resta però il tema di poter riorganizzare il lavoro delle assemblee, in parte lo abbiamo fatto con la modifica della legge elettorale ma manca ancora la riforma riguardo il Consiglio".