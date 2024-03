A Crevoladossola una serata informativa sul compostaggio e la raccolta differenziata

“Come realizzare un buon compostaggio domestico”. È questo il tema di una serata informativa proposta dall’amministrazione comunale di Crevoladossola in collaborazione con ConSer Vco, in programma per venerdì 5 aprile. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 nell’aula magna delle scuole medie Casetti.

Si tratta di una serata di informazione rivolta a tutti i cittadini, per fare chiarezza sul tema del compostaggio e della raccolta differenziata. Interverrà Roberto Righetti, direttore di ConSer Vco.