La Cappella Musicale del Calvario alla Via Crucis del Venerdì Santo con le "Sette Parole"

Continuano gli appuntamenti per la Settimana Santa 2024, organizzati dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, in collaborazione con l’Istituto della Carità - Padri Rosminiani e la Parrocchia di Calice.

Il prossimo appuntamento di fede ed arte, dopo il “Concerto per il Tempo di Passione”, sarà la solenne Via Crucis, che la sera del Venerdì Santo, 29 marzo, con inizio alle ore 20.30, si snoderà partendo dalla Prima Stazione, in via Mattarella, sino alla sommità dal Sacro Monte. Al termine della Via Crucis, la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con la direzione di Manfred Nesti, eseguirà, le Sette Ultime Parole di Cristo sulla Croce, nell’intonazione SWV 478 composta da Heinrich Schütz (1585-1672), per soli, coro a cinque voci miste, archi e basso continuo, della Sinfonia RV 129 e della Sonata RV 130 “al S. Sepolcro” per archi e basso continuo, di Antonio Vivaldi (1678-1741) e dello Stabat Mater in do minore per soli, coro a quattro voci miste, archi e basso continuo, di Francesco Onofrio Manfredini (1684-1762).

La tradizione della funzione delle Tre Ore di Agonia del Signore, con il canto delle Sette Parole, venne introdotta nel 1831 dal P. Rosminiano Luigi Gentili, poi primo missionario in Inghilterra; abbandonata negli anni Cinquanta, è stata reintrodotta, con la sola parte del canto delle Sette Parole, durante la Via Crucis serale del 1986, su espressa richiesta di don Emilio Comper, allora Padre Rettore del Calvario. Per questo particolare momento hanno dedicato, al Calvario di Domodossola, alcuni loro lavori compositori di chiara fama quali R. Grisoni, C. Cavadini e R. Olzer.

L’attività della Cappella Musicale è resa possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Parrocchia di Calice, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, con il sostegno prezioso della Fondazione Comunitaria del VCO, della Fondazione CRT, della Città di Domodossola e del Ministero della Cultura.