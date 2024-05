Promozione: il Baveno non chiude il campionato, ma il traguardo è a un passo

Il Baveno fallisce anche il secondo match-point, ma il traguardo dell’Eccellenza è distante appena un punto. Forse agli uomini di Sottini è venuto un po’ il “braccino” in queste ultime partite, ma è anche vero che il calendario è senz’altro duro per i lacuali.

La partita contro l’Arona nascondeva molte insidie, con i padroni di casa in piena lotta per i playoff, e capaci di sbloccare subito il risultato dopo soli quattro minuti. Il raddoppio aronese dopo otto minuti della ripresa sembrava mettere al sicuro il risultato, ma dopo soli quattro minuti la reazione d’orgoglio bavenese portava al pareggio, con le reti di Cataldo e Garoni. Baveno che ci crede, ma la traversa ferma due volte i biancoazzurri, e Sarr spreca una grande palla gol a pochi metri dalla porta. L’Arona resta in dieci nel finale, ma il risultato non cambia più, e il campionato rimane aperto. Ai ragazzi del presidente Caretti servirà un punto nell’ultima di campionato, ma l’avversario è il prestigioso Casale, che di certo non regalerà nulla: ultimi novanta minuti da vivere intensamente.

Così il tecnico Ivan Sottini:

“Siamo partiti un po’ timidi, forse c’è stata un po’ di paura di vincere, ma non dimentichiamoci che l’Arona è un’ottima squadra, con elementi di categoria superiore. Loro sono passati subito in vantaggio su un errore nostro, poi avremmo anche pareggiato, se l’arbitro non avesse annullato il gol di Cabrini per un fuorigioco che secondo me non c’era. Comunque nel primo tempo meglio l’Arona, noi nella ripresa siamo entrati con la testa giusta e, nonostante la doccia fredda del secondo gol subito, abbiamo preso in mano la partita pareggiando subito e mancando diverse occasioni. Per quanto fatto nel secondo tempo avremmo anche meritato la vittoria, purtroppo però non siamo riusciti a buttarla dentro”.

Domenica prossima partita decisiva contro il Casale, come ci si prepara a questa sfida?

“Non c’è molto da dire o da fare, tutti sanno l’importanza della partita, dobbiamo solo stare tranquilli e compatti e fare la nostra gara. Mi conforta il fatto che la condizione atletica dei ragazzi è buona, come dimostra il secondo tempo di ieri”.

Buon pareggio in casa per il Feriolo, ottenuto contro la forte Chiavazzese: accade tutto nel primo tempo, ospiti in vantaggio al quarto d’ora, pareggio fulmineo di Cerutti. Anche agli uomini di Pissardo serve un punto nell’ultimo turno per ottenere la salvezza diretta.

Sconfitta indolore per la Juve Domo, che saluta il proprio pubblico subendo una netta sconfitta dal Briga, che fa il paio con il pesante 0-5 dell’andata. La differenza di motivazioni è stata decisiva, con i granata tranquilli e il Briga ancora aggrappato alla speranza di vittoria finale, e comunque bisognoso di punti per il piazzamento playoff. Due gol per tempo per gli ospiti, inframmezzati dalla rete ossolana di Ceschi. Briga che torna alla vittoria dopo quasi tre mesi, si tratta appena del terzo successo nel girone di ritorno per la ex capolista.

Salvezza matematicamente raggiunta anche per l’Omegna, che forse ha staccato la spina troppo presto, ma centra comunque l’obiettivo stagionale grazie alla sconfitta del Cameri a Varallo. Per gli uomini di mister Fusèsconfitta a Casale Monferrato, maturata nella ripresa: nerostellati tre volte a segno, rete della bandiera rossonera di Modesti.

Tutti i risultati:

Juventus Domo - Briga 1 - 4; Feriolo - Chiavazzese 1 - 1; Cameri - Dufour Varallo 0 - 2; Valduggia - Fulgor Ronco Valdengo 3 - 2; Valdilana Biogliese - Trino 1 - 5; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Momo 3 - 2; Casale - Omegna 3 - 1; Arona - Baveno 2 - 2

Classifica:

Baveno 57 - Briga 54 - Casale52 - Trino 51 - Arona49 -Chiavazzese 48 -Fulgor Ronco Valdengo 47 - Juve Domo 38 -Omegna, Ce.ver.sa.ma. Biella,Dufour Varallo36 - Feriolo, Valduggia 35 - Cameri 25 - Momo 19 - Valdilana Biogliese 17