Tanta musica nel weekend di Pasqua tra Urban e Trocadero

E' giunto quasi al termine il mese di 'rodaggio' dell'Urban Food & Beverage con la gestione del Trocadero. "Un successo che non ci aspettavamo, vogliamo accontentare il pubblico e speriamo di continuare così" dicono i titolari.



Il weekend di musica comincia sabato 30 marzo con la musica live a Trontano con il tributo ai Pink Floyd dalle ore 21.30 con possibilità di cenare con prenotazione. Per chi vuole continuare a far festa ci si sposa al Trocadero dove, alle ore 23.00 ci sarà Easter Party con il dj set di Verdu, Garro & Mella. Dalle ore 24.00 all'Alice After Dinner con Andrea Hdj.

All'Alice After Dinner si farà doppietta, infatti, la sera del 31 marzo dalle ore 24.00 ci sarà il dj Lupo Alberto ad animare la festa. "Aprile sarà ricco di appuntamenti e tante novità in arrivo".