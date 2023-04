Una due giorni per sensibilizzare i giovani in procinto di prendere la patente VIDEO

Gli incidenti stradali che si trasformano in tragedie, spesso, hanno per protagonisti ragazzi molto giovani, il più delle volte freschi di patente. Da qui l'iniziativa di sensibilizzare i giovani in procinto di prendere la patente sulla sicurezza stradale.

La sensibilizzazione proposta in tutta Italia, che ha fatto tappa a Domodossola, parte dai muri di un ospedale. I vecchi muri che circondavano Centri di Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia erano pieni di graffiti, che avevano come autori: fratelli o sorelle, amici, madri e padri di ricoverati in fin di vita in seguito a incidenti stradali, sono testimonianze artistiche, in alcuni casi preghiere, speranze nate dal dolore. Prima di venire cancellati sono stati notati e immortalati da un infermiera, Angela Giovanna Ferrari, che ora è diventata testimonial per la sicurezza stradale, e che ne ha fatto un libro e uno spettacolo. Oggi e domani l'autrice del libro è a Domodossola a presentare il libro reportage che ha scritto con Alberto Re. Parlerà ai diciottenni che si accingono a prendere la patente .”I muri degli ospedali – ha detto Ferrari- ascoltano più preghiere dei muri delle chiese”.

I lavori di ristrutturazione del nosocomio bresciano hanno portato alla distruzione dei vecchi muri e dei graffiti. I genitori "orfani di figli" raccontano la loro sofferenza, perché possa servire ai giovani d’oggi, affinché gli errori commessi "non si ripetano più". Il reportage ha lo scopo di sensibilizzare i giovani affinché non vengano a ripetersi errori di guida tali da portare a conseguenze irrimediabili. Assisteranno a Domodossola complessivamente alla giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale oltre trecentoquaranta ragazzi delle classi quarte in procinto di prendere la patente.

Questa mattina l'iniziativa promossa da Automobile Club VCO con il Lions Club Verbano Borromeo e l'Ufficio scolastico del VCO, era rivolta ai ragazzi delle classi quarte del liceo Giorgio Spezia mentre domani toccherà ai ragazzi del Marconi Galletti. “Vogliamo che i ragazzi, che andranno sulle strade tra qualche anno, siano coscienti delle regole da rispettare – ha detto Giuseppe Zagami presidente di Ac Vco - questo è un convegno che parla di storie che arrivano da un reparto di rianimazione, speriamo di lasciare una traccia affinché rispettino la mobilità in sicurezza. Come le cronache continuano a riportare, ancora troppi giovani perdono la vita sulle nostre strade o rimangono segnati per sempre da incidenti che potevano essere evitati. Per ridurre i rischi della strada si possono intraprendere molte azioni”.

“Da anni – ha detto il dottor Bagini, presidente del Lions Club Verbano Borromeo – Ferrari promuove una campagna di sensibilizzazione per i ragazzi che sono prossimi alla patente, per far capire quanto sia importante osservare le regole e guidare in modo consapevole, senza utilizzare telefoni, senza aver assunto alcol o droghe, senza usare le strade come se fossero delle piste da gara. Questa è una campagna toccante e attuale”.

Con Zagami prima dello spettacolo di Angela Gio Ferrari, sono intervenuti il presidente del Lions Club Verbano Borromeo Bagini, la dirigente scolastica delle Floreanini Chiara Varesi, il presidente del consiglio del comune di Domodossola Marco Bossi, la referente dell'ufficio scolastico provinciale Monica Favro, il direttore ACI Vco Emilio Ingenito.