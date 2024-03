Grande partecipazione per la processione eucaristica del Giovedì Santo FOTO E VIDEO

Si è svolta ieri sera la solenne processione Eucaristica del Giovedì Santo a Domodossola. Il rito era in forse fino nel tardo pomeriggio, poi una tregua al maltempo ha concesso alla parrocchia domese lo svolgimento della funzione, al termine della messa.

La processione con centinaia di fedeli ha sfilato per le vie cittadine, per poi giungere nel piazzale della chiesetta dell'ospedale dove i fedeli sono stati invitati a pregare in particolare per i malati, i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari. È seguita la benedizione con il Santissimo Sacramento impartita dal parroco don Vincenzo Barone.

La processione è stata guidata dal parroco, da don Giacomo Bovio, da don Alessandro Maffioli e accompagnata dalla banda, dai rappresentanti delle associazioni di volontariato, combattentistiche e d'arma, dalle donne in costume, dal sindaco Lucio Pizzi, dal vicesindaco Franco Falciola, dal presidente del consiglio comunale Marco Bossi e da alcuni rappresentanti della giunta.

Nella messa della Cena del Signore con la Lavanda dei piedi il parroco ha lavato i piedi a dodici ragazzi e ragazze del catechismo. Dal parroco un’omelia sull’importanza dell’Eucarestia e sul servizio: “Siamo beati se mettiamo in pratica il servizio e siamo beati quando ci nutriamo del Corpo e del Sangue di Cristo – ha detto il parroco - quello che resterà di noi è ciò che abbiamo donato. È quel suo Corpo spezzato, quel Sangue versato che ci insegna a mettersi al servizio per fratelli, a lavarci i piedi gli uni gli altri e a non alzare le armi. Oggi c’è crisi di volontariato, perché c’è crisi di amore e di carità. Il servizio è comunione e fedeltà verso l’altro”. Al termine della processione in chiesa vi è stata la benedizione finale e il dono di biscotti a forma di colomba ai fedeli con l’invito a pregare per la pace.