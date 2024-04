"Oggi è la giornata emblema della libertà dalla dittatura fascista" FOTO E VIDEO

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione”. Citando questa famosa frase di Pietro Calamandrei il sindaco Lucio Pizzi ha concluso il suo intervento ufficiale per il 79° anniversario del 25 aprile. Una manifestazione particolarmente partecipata quella che si è svolta a Domodossola in piazza Matteotti. Autorità civili e militari, gonfaloni, associazioni di reduci, Anpi, ma anche le scuole cittadine con in rappresentanza insegnanti, dirigenti e alunni, e tanti cittadini. In molti hanno voluto prendere parte alle celebrazioni della Festa della Liberazione organizzata dal Comune di Domodossola.

“Dobbiamo sempre essere presenti, coerenti e precisi. Dobbiamo ribadire a chiare lettere che il 25 Aprile è la data più importante d'Italia, il valore della libertà non va annebbiato, soprattutto in questo momento storico in cui il soffio menzoniero di uno strumentale revisionismo attende fuori dalla soglia” ha sottolineato Pizzi.



“Domodossola, medaglia d'oro e le sue valli non sono disposte a tollerare revisionismi, mai come quest'anno occorre richiamare la verità, in un periodo fatto di censure e salti nel vuoto. La nostra Costituzione ripudia il fascismo” ha aggiunto il sindaco domese.