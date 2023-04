Cambio di programma per il ciclo di incontri 'Tra scuola e scienza': prossima data il 2 maggio

Annullato per indisposizione del relatore l’ultimo incontro del ciclo “Tra scuola e scienza: incontriamo il futuro”, previsto giovedì 27 aprile.

L'appuntamento in programma sarà sostituito da una conferenza sul tema “Dai quark alle galassie”, che si terrà martedì 2 maggio alle 17,30 presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Marconi Galletti Einaudi, in via Matilde Ceretti a Domodossola. Due i relatori: il professore emerito Gianpaolo Bellini e il professor Marco Bersanelli, entrambi dell’università degli Studi di Milano.

“Il ciclo di conferenze iniziato lo scorso 27 febbraio -ricordano gli organizzatori- è stato promosso dal Marconi Galletti Einaudi e dal Liceo Spezia di Domodossola con una formula particolare, basata su doppi appuntamenti; la mattina per gli studenti delle due scuole superiori domesi, il pomeriggio per tutti”.