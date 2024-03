Con Soroptimist un corso di alta formazione per giovani laureate del Vco

Soroptimist International, il sodalizio che promuove iniziative e azioni a favore della figura femminile, offre la possibilità a giovani laureate di seguire, a titolo gratuito, un corso di formazione presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.

Per il 2024, il corso è intitolato “Futuro al Femminile: Women in Leadership”. Le interessate possono inviare la propria candidatura entro e non oltre sabato 20 aprile.

Il corso è rivolto a giovani donne di età inferiore o uguale ai 28 anni, che abbiamo una laurea specialistica o magistrale e una buona conoscenza della lingua inglese. Le candidate devono essere residenti, domiciliate o abitualmente dimoranti nella provincia del Vco.

Il corso avrà una durata di tre giorni e si svolgerà alla School of management dell’Università Bocconi, che rilascerà un attestato di frequenza.

Per presentare la domanda è sufficiente compilare l’apposito modulo sul sito di Soroptimist e inviarlo alla presidente del Club Soroptimist del Verbano Giovanna Brusati all’indirizzo giobrusati@tiscali.it oppure alla segretaria Marina Lanza a marina.lanza@blu.it.