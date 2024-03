Al museo fArti una mostra immersiva dedicata al Tintoretto e a Venezia

Una mostra interamente immersiva e digitale con una navigazione articolata, per temi, periodi periodi, luoghi ed opere, oltre ad un apposito percorso pensato per i più piccoli, ed interamente realizzato dai ragazzi del liceo artistico della Rosmini International Campus: da metà aprile, al fArti Museum di via Canuto 12 a Domodossola, sarà visitabile, a tutte le scuole, la nuova mostra dal titolo "La forza dei contrari: Venezia vista con gli occhi del Tintoretto".

Attraverso l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra si potranno apprezzare, oltre al valore dell'opera pittorica di Tintoretto, anche il fascino e gli intrighi di una città quale è appunto Venezia. "Prendendo spunto dal grande insegnamento Rosminiano, secondo il quale la conoscenza è amativa, saranno gli stessi ragazzi del Liceo Artistico, a presentare il percorso attraverso vere e proprie visite guidate, declinate secondo una logica fortemente esperienziale” afferma il curatore della mostra Carlo Teruzzi.

Il fArti Museum-Digital Experience, nasce come spazio mediante il quale far sperimentare ai giovani il gusto dell’arte attraverso modalità innovative e più consone ai loro linguaggi. Infatti la logica del museo “fatto da te per te”, attraverso l’ausilio di modalità di fruizione immersiva e digitale, consente ai visitatori non solo di immergersi a tutto tondo nell’opera degli artisti, ma di fruire e generare percorsi ed itinerari strutturati ad hoc. un luogo nel quale i ragazzi e non solo, potessero far diventare l’arte, non qualcosa da fruire in modo passivo, ma un’avventura nella quale immergersi da protagonisti. Un luogo nel quale i ragazzi e non solo, potessero far diventare l’arte, non qualcosa da fruire in modo passivo, ma un’avventura nella quale immergersi da protagonisti. Per le scuole è possibile prenotare la visita telefonando al numero: 347 074 4162 (Michela).