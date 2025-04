Rosmini International Campus, gli studenti alla scoperta della storia di don Rossi

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile e a seguito delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica dell’Ossola, il Rosmini International Campus di Domodossola ha proposto nei giorni scorsi agli studenti del triennio dei licei la lettura teatrale “Tutto me stesso. Vita e Martirio di Don Giuseppe Rossi”. La lettura è scritta e diretta da Matteo Minetti, che lo vede anche interprete insieme a Daniele Bacci e Siria Giraldo della Compagniadellozio.

Nella lettura teatrale Compagniadellozio indaga l’animo di don Giuseppe Rossi grazie al lavoro degli studiosi che ne hanno tracciato i tratti di vita e spiritualità, in un racconto che lo vuole mettere ancora in luce come un esempio di dedizione, carità vera e coraggio anche per il nostro mondo contemporaneo a volte smarrito e in cerca di luci che segnino il cammino del bene.

È stata una lettura teatrale sulla vita e il martirio di don Giuseppe Rossi profonda, coinvolgente, toccante, e i ragazzi del Rosmini International Campus sono stati accompagnati nella vita di questa figura così significativa per la nostra storia e per il nostro futuro, con i valori di libertà e dedizione al bene comune che rappresenta, attraverso uno sguardo profondo nel suo animo, nella sua spiritualità e nell'amore verso il prossimo.