Il cordoglio di Anpi Vco per la scomparsa di Ragozza: "Un caro amico e un prezioso collaboratore"

Franco Chiodi, presidente di Anpi Vco, esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa del professor Pierantonio Ragozza, dirigente scolastico del Liceo Spezia di Domodossola ed esperto ricercatore di storia locale, in particolare sul periodo della Resistenza.

“Esprimo a mio nome e di tutta l’Anpi Vco il più vivo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del prof. Pierantonio Ragozza. Con lui l’Anpi perde un caro amico e soprattutto un prezioso collaboratore, uno studioso della storia del nostro territorio e della Resistenza in particolare – le parole di Chiodi -. Dopo Paolo Bologna, Pierantonio era per noi, e non solo, un insostituibile punto di riferimento per divulgare ed approfondire le radici democratiche della storia resistenziale della nostra comunità”.