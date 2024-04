Incidente stradale questa mattina nel comune di Varzo, in via Domodossola. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra dal distaccamento di Domodossola per lo scontro tra due autovetture.

A seguito dell'impatto una delle due auto si è ribaltata finendo fuori dalla sede stradale in un'area di pertinenza di un'abitazione. Feriti lievi: una persona è stata è stata trasportata in ospedale per accertamenti da personale sanitario. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.