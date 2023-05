Sport e solidarietà, il Rosmini International Campus partecipa alla “Corsa contro la fame”

Sensibilizzazione in aula, mobilitazione giovanile e attività sportiva. È la “Corsa contro la Fame”, giunta alla sua IX edizione: oltre 1.500 scuole di ogni ordine e grado insieme per le comunità più povere del mondo colpite dalla fame.

Un movimento di 200 mila studenti “podisti” di 700 comuni italiani è impegnato, in queste settimane, in una grande corsa solidale promossa, ogni anno, all’interno degli istituti scolastici da Azione contro la Fame, organizzazione internazionale umanitaria specializzata nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile. Si tratta della “Corsa contro la Fame”, il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo, giunto in Italia alla nona edizione e patrocinato, anche quest’anno, dal CONI.

Sono oltre 1.500 le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport, e anche il Rosmini International Campus partecipa a questa importante iniziativa coinvolgendo gli studenti della scuola Primaria e delle Medie. La fase finale del progetto “corsa contro la fame”, la corsa vera e propria, si svolgerà mercoledì 3 maggio presso gli Impianti Sportivi Curotti di Domodossola. Il Rettore Carlo Teruzzi afferma che “Aderiamo a questa iniziativa per il terzo anno consecutivo perché negli anni abbiamo visto crescere la sensibilità e la partecipazione dei nostri ragazzi”.

L’iniziativa ha previsto un percorso didattico di sensibilizzazione in aula con materiali e video testimonianze, al fine di illustrare ai più giovani le cause strutturali e le conseguenze della fame, e quest’anno il Paese-focus è stato il Camerun. Questo percorso in aula è stato occasione di conoscenza, comprensione e confronto per i nostri alunni che successivamente sono stati dotati del “Passaporto solidale”, con cui sono diventati parte attiva nel coinvolgere familiari, vicini di casa e amici sulle tematiche affrontate e che a fronte della loro opera di sensibilizzazione possono ricevere una promessa di donazione per ogni tratto di corsa che svolgeranno il 3 maggio.

Con il loro impegno, sia come ambasciatori dell’iniziativa, che come sportivi, nella corsa conclusiva del progetto, i ragazzi potranno concretamente sostenere la lotta alla fame e alla malnutrizione infantile nel mondo, un impegno che Azione contro fa Fame conduce da oltre 40 anni in 51 Paesi.

“Sono oltre 828 milioni gli uomini, le donne e i bambini che soffrono la fame - ha dichiarato Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la Fame - con questo progetto, grazie all’impegno di studenti e docenti, accendiamo i riflettori sulla crisi alimentare che colpisce le comunità più vulnerabili del mondo, flagellate da guerre, povertà ed effetti dei cambiamenti climatici. Negli studenti e nei docenti troviamo i nostri principali ‘alleati’, a dimostrazione del fatto che la scuola, con il coinvolgimento di tutti i suoi attori, può essere generatore di cambiamento e catalizzatore di sinergie capaci di contribuire, davvero, alla creazione di un mondo migliore e, soprattutto, libero dalla fame”.

Chi è azione contro la fame | www.azionecontrolafame.it

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale specialista contro fame e malnutrizione infantile. Lavora per salvare la vita dei bambini gravemente malnutriti e per fornire a intere comunità acqua, cibo, formazione e assistenza sanitaria per vivere libere dalla fame. Si mobilita con determinazione per spingere persone e governi ad un’azione collettiva contro le cause strutturali di questa ingiustizia inaccettabile. Interviene da oltre 40 anni in 51 paesi del mondo, impiegando sul campo quasi il 90% dei fondi raccolti.