Villa schianto sul ponte sull'Ovesca, due persone estratte dall'auto dai Vigili del fuoco FOTO

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sabato sera intorno alle 22.15 sulla strada provinciale 166 in via Sempione, nel comune di Villadossola.



Una Panda e un'Audi Q3, occupate ciascuna da una coppia di persone, si sono scontrate sul ponte dell'Ovesca. Gli occupanti di una delle due auto, una Panda, sono state estratte dai vigili del fuoco in collaborazione con il 118. Due persone sono state trasportate in ospedale.

La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e per rimuovere le autovetture. Sul posto i carabinieri di Villadossola per i rilievi.