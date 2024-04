Calasca, incendio in una cascina a Ronchi Fuori

Nella serata di ieri i Vigili del fuoco di Verbania sono intervenuti nel Comune di Calasca Castiglione per l'incendio di una cascina in località Ronchi Fuori.

Per cause non ancora accertate un violento incendio ha colpito un fabbricato rurale ubicato in zona boschiva ad oltre 700 m di quota.

Le squadre, provenienti dai distaccamenti di Domodossola e Macugnaga, hanno contenuto i danni poiché le fiamme avevano già intaccato la copertura e la soletta interna, entrambe in struttura lignea.

Intervento particolarmente difficoltoso in quanto l'area è raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero che parte dalla località Olino.

Presenti anche le squadre AIB della Valle Anzasca e i carabinieri per i rilievi del caso.