A Re si celebra il Miracolo accaduto 530 anni fa

A Re si celebra la “Festa del Miracolo”. Sono trascorsi 530 anni da quel fatto miracoloso: il 29 aprile 1494 sulla piazzetta davanti alla facciata della chiesa dedicata a San Maurizio (l'edificio verrà poi incorporato all'attuale Basilica) alcuni uomini stavano giocando alla “piodella”. Lo “Zuccone”, noto in Valle per qualche sua bravata, per non aver azzeccato il colpo vincente, scagliò con rabbia la piodella contro l'immagine della Madonna dipinta sulla facciata della chiesa. Nel tardo pomeriggio di quel giorno un vecchietto, Bartolomeo di Leone di Re, abituato a segnarsi ogni volta che passava di lì, fece la scoperta del prodigio. Ritrasse la mano inorridito vedendola sporca di sangue. Un rigagnolo sgorgava dalla ferita della fronte insanguinando il volto della Madonna e del Bambino e tutta l’immagine fino a terra.

Come da tradizione, nella Basilica della Beata Vergine Maria del Sangue di Re, anche quest'anno si fa memoria del miracolo che ha poi motivato la costruzione della maestosa chiesa. In programma le celebrazioni religiose con una serie di iniziative collaterali. Lunedì 29 aprile alle 15.00 presso la Basilica si terrà la Santa Messa del Miracolo celebrata dal Vescovo di Novara Monsignor Franco Giulio Brambilla. Mercoledì 1° maggio alle 9.00, alle 10.00 e alle 11.00 saranno celebrate le messe mentre nel pomeriggio, alle 15.00, sarà recitato il Santo Rosario con la processione con la Reliquia. A seguire, alle 16.30 la Santa Messa Solenne.

Queste invece le attività organizzate in occasione della commemorazione: lunedì 29 aprile e martedì 1° maggio dalle 9.00 alle 17.00, come da tradizione, si terrà il Mercatino di Primavera con lo scambio dei semi. Martedì 30 aprile alle 10.30 è invece in programma un laboratorio didattico “Bee sustainable” realizzato da Alveare Ossolano, promosso e sostenuto da Enel Green Power con la partecipazione delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Re. Alle 20.30 si terrà l'inaugurazione dell'hotel “Le Tre Rose”: per l'occasione il Rettore della Basilica Padre Giancarlo Julita e Giacomo “Gim” Bonzani presenteranno una serata dedicata alla storia dell'albergo con immagini e proiezioni.