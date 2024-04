Palio degli Asini di Varzo: la storia della manifestazione

Domenica 28 aprile si tiene a Varzo la 14esima edizione del Palio degli Asini, una delle tradizioni più sentite dalla comunità varzese. Ma come è nata questa tradizione?

L’origine della manifestazione risale al 2007 e si tiene ogni anno alla fine di aprile per festeggiare il santo patrono del paese, San Giorgio, nell’ambito dell’Aprile Varzese.

L’idea del Palio degli Asini è nata grazie ad un gruppo di amici: nel corso di molti anni si è diffusa l’usanza di utilizzare il nomignolo di “Asini” agli abitanti di Varzo. Per questo si è pensato di renderli protagonisti, organizzando un palio che si differenziasse dagli altri per un particolare: a correre non sono gli animali, ma le persone. Più precisamente, gli “Asini” varzesi.

Il 2 marzo 2007 è stato dunque sottoscritta la creazione del Palio degli Asini, che vede sfidarsi gli atleti delle dieci frazioni del paese. Sei concorrenti per ogni frazione percorrono un circuito di circa un chilometro, trasportando una portantina sulla quale si posiziona un altro concorrente. Ognuno di loro deve tassativamente indossare un copricapo con le orecchie d’asino. Prima dell’inizio della gara, tramite un sorteggio, si stabilisce la griglia di partenza e si assegna ad ogni squadra il peso della portantina, da un minimo di 91 kg ad un massimo di 100. Il Palio viene assegnato alla frazione vincitrice, che lo conserva fino all’edizione successiva.