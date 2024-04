Fabbrica di Carta, il gran finale con Alessandro Robecchi

Domenica 28 aprile si conclude l’edizione 2024 della Fabbrica di Carta, la manifestazione culturale di Villadossola che quest’anno si è trasformata in un vero e proprio festival letterario.

Per l’ultimo giorno sono in programma tre appuntamenti. Il primo alle 17.00 con la presentazione di “Valle Antigorio – Architettura rurale e territorio” di Alessandro Zucca, edito da Grossi. Un volume che raccoglie dieci anni di minuziosi rilievi e ricerche in merito all’architettura tradizionale della valle.

Alle 18.00 incontro con Paolo Crosa Lenz e Giulio Frangioni per la presentazione di “Parchi naturali dell’Ossola”, un catalogo di 40 escursioni e tre grandi trekking nei parchi ossolani dell’Alpe Veglia, Devero e Valle Antrona. Il libro è edito da Grossi.

Infine, alle 21.00 il grande evento di chiusura della manifestazione. L’ospite d’onore è Alessandro Robecchi, autore della fortunata serie edita da Sellerio che vede protagonista Carlo Monterossi. Scrittore apprezzato da critica e lettore, oltre che autore di Maurizio Crozza, Robecchi arriva per la prima volta a Villadossola per presentare l’ultimo libro della sua famosa serie, “Pesci piccoli”, in dialogo con il libraio ed editore Renato Ponta. Il personaggio nato dalla penna di Robecchi è stato anche interpretato da Fabrizio Bentivoglio nella serie “Monterossi”, tratta dai suoi romanzi e distribuita da Amazon Prime Video.

Per partecipare all’incontro con Robecchi è necessaria la prenotazione, tramite il sito della Fabbrica di Carta.