Con la mostra dedicata a Giovanni Greppi via ai festeggiamenti per i Gruppi Alpini della Valle Vigezzo FOTO

Accoglienza da incorniciare, com’è nello spirito degli Alpini, e una risposta di pubblico calorosa. Primo atto stamane della due giorni del Raduno dei Gruppi Alpini della Valle Vigezzo, giunto alla sua decima edizione e in programma a Craveggia. Alle 10.00, davanti ad un pubblico numeroso, è stata inaugurata - nei locali di Villa Guglielmi - la mostra fotografica “Da Redipuglia a Craveggia” dedicata all’architetto Giovanni Greppi (progettista di alcuni dei più famosi sacrari militari italiani) e a cura di Giacomo Bonzani e Silvana Gubetta.

Dopo i saluti del sindaco Paolo Giovanola, del presidente della sezione Ana di Domodossola Giovanni Grossi e di Guido Portinaro, segretario dei Gruppi di Valle e consigliere sezionale, è seguito l’intervento di Lorenzo Greppi, nipote dell’architetto Giovanni. Ad entrare nel merito della mostra sono stati direttamente i curatori, Giacomo Bonzani e Silvana Gubetta, mentre Silvia Giugno - responsabile del patrimonio archivio e biblioteca di Fondazione Dalmine – ha posto l’accento sulle opere realizzate da Greppi proprio a Dalmine e sull’importante che questa figura riveste per la città. La mattinata si è conclusa con un rinfresco organizzato dagli Alpini di Craveggia. La giornata si concluderà poi alle 21.00 in chiesa parrocchiale, sempre a Craveggia, per una serata con i canti alpini con il coro della sezione Ana di Domodossola e il coro La Bricolla della Valle Cannobina.

Si riprenderà poi domani mattina con alle 9.00 l’ammassamento presso la sede degli alpini di Craveggia (con la partecipazione del vessillo della sezione di Domodossola) e alle 9.30 l’alzabandiera al monumento ai Caduti. Seguirà la sfilata per le vie del paese con la partecipazione della Fanfara alpina sezionale e alle 11.00 la santa messa e al termine, la deposizione della corona al monumento ai Caduti. Infine, il pranzo presso la sala polifunzionale del Centro del fondo di Santa Maria Maggiore.