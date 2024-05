Lavori per la messa in sicurezza sulla Provinciale 68 di Bognanco

La Provincia del Vco comunica che lungo la Strada Provinciale n. 68 di Valle Bognanco, al km 0+500, in concomitanza dei lavori di bonifica delle reti paramassi in precario stato di funzionalità, si è evidenziata una sovrastante e vasta area in dissesto lungo il versante al di sopra delle strutture sopraindicate. Un’area, questa, caratterizzata dalla presenza di reti in aderenza e funi di armatura eseguite presumibilmente a seguito dell’evento alluvionale del 2000.

Le opere presenti, pur esercitando la propria funzione protettiva, sono però estremamente solleticate dalla spinta del substrato roccioso che, nel corso degli anni, ha continuato a muoversi verso valle. Per questo, risulta possibile un cedimento strutturale con conseguente crollo del materiale sulla sede stradale, e si rende necessario in nuovo intervento.

Nella giornata del 3 maggio è stato effettuato un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici provinciali e del geologo incaricato, che ha confermato l’elevato stato di criticità.

Visto l’alto grado di rischio di crollo si rende necessario gestire la circolazione diurna con guardiania e sospendere la circolazione nelle ore notturne, fino alla predisposizione di un percorso alternativo. La Provincia del Vco ritiene pertanto opportuno, al fine di garantire la pubblica incolumità, di sospendere la circolazione stradale alla progr km 0+500 nelle ore notturne con decorrenza dalle ore 21.00 del giorno 3 maggio fino a revoca, e di regolamentare la circolazione con guardiania dalle 7.00 alle 21.00, con decorrenza dal 4 maggio fino a revoca.

Eventuali emergenze notturne saranno regolamentate con apposito protocollo gestito dalla Protezione Civile della Provincia del Vco.