Basket, Findomo Pediacooph24 strappa la vittoria a Borgoticino

Colpo gobbo per la Findomo Pediacooph24. I granata hanno battuto al supplementare 94-85 Borgoticino, prendendosi cosi la seconda piazza nel girone Gold a pari punti con Novara che ha dominato con Montalto ma dietro per lo scontro diretto perso. Un successo fortemente voluto e meritato per la squadra di casa, che in un PalaRaccagni bello pieno ha fatto valere il fattore campo in un match vibrante, tirato, spettacolare ed appassionante.

"Una partita da categoria superiore - gongola nelle dichiarazioni post partita il presidente Nicola Guerra - che ha fatto vedere il valore di due grandi squadre. Si sono viste giocate strappa applausi da una parte e dall'altra: abbiamo vinto noi, credo con merito, ma onore anche ai nostri avversari".

Partenza a razzo della Cestistica, avanti subito 18-4: poi Borgoticino ha iniziato a martellare dalla lunga distanza e a ricucire lo strappo con Vigliaturo (17) e Garagiola (14). Meno sei per gli ospiti a metà gara, ma ossolani che nel terzo quarto ri-allungano a più 9 sul 57-48. La squadra di Brivio nell'ultimo quarto aumenta l'intensità difensiva, ma è in attacco che cambia marcia: 28 punti segnati e clamoroso over-time.

Spia della riserva accesa per entrambe le squadre, un paio di numeri d'alta scuola di De Tomasi, i soliti Carusi, Frank e Baldini indirizzano il match a favore della Cestistica che può esultare. "Ora ci giochiamo quasi tutto domenica a Montalto: ci arriveremo con il morale a mille, con l'unico neo della probabile assenza di Cerutti che ieri sera ha avvertito il riacutizzarsi del problema muscolare".