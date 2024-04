La Maratona di Londra sulle strade di Villadossola

Anche quest'anno Elena Bonalumi, Davide Moglia, i ragazzi dell'Oratorio San Domenico Savio di Villadossola - supportati da Anpi, Genzianella, Ossola Amica dell'Ugi, Doctor Clown VCO e Matibellula, - correranno la Maratona virtuale (a distanza) di Londra. La data è quella di domenica 21 aprile. Scopo della giornata è supportare l’opera di The Thunder Foundation a Nairobi, in Kenia. Per i corridori la partenza è fissata alle 9.00 e 9.45 dalla Chiesa della Noga, poi chiunque potrà unirsi lungo il percorso dalle 10 alle 13 partendo davanti alla chiesa a Cristo Risorto. Alle 9,45 dopo la messa la benedizione di don Lorenzo per famiglie e concorrenti.

La Fondazione è impegnata da 12 anni a sostenere il percorso educativo di 41 ragazzi del ghetto di Kawangware. Quest'anno, oltre alla corsa, divisa in tanti anelli da 5 km e percorribile anche per tratti più brevi, ci sarà un allenamento benefico guidato da Giovanna Selva e Davide Moglia, oltre a uno spazio giochi dedicato alle famiglie.

Grazie a sostenitori come la comunità di Villadossola, The Thunder Foundation copre i costi scolastici di 16 ragazzi con disabilità, 17 studenti iscritti alle scuole superiori, due ragazzi che frequentano corsi professionali e 6 studenti delle elementari. Nessuno di questi ragazzi avrebbe accesso a qualsiasi percorso educativo senza il sostegno della Fondazione.

Per ulteriori informazioni chiamare i 3408525073 o consultare il sito: www.thethunderfoundation.org