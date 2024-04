Malesco, alpinismo e Resistenza protagonisti grazie al Cai e all’Anpi FOTO

Successo per l’iniziativa organizzata nel tardo pomeriggio di sabato da Cai Vigezzo e Anpi Domodossola. In tanti sono accorsi al cinema comunale di Malesco per il monologo-concerto di Natalia Ratti, musicista con una grande passione per la montagna. La sua esibizione al pianoforte, con brani di Chopin, Brahms e Grieg, è stata accompagnata da letture su tre grandi alpinisti: Ettore Castiglioni, Tita Piaz e Gino Soldà. Un’ora e mezza coinvolgente, che è volata, vissuta tutta d’un fiato.

Soddisfatto il presidente del Cai Vigezzo, Tiziano Maimone: “Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti che abbiamo in programma per festeggiare il 50esimo di fondazione della nostra sezione”. “Non solo le Dolomiti, anche le nostre terre hanno luoghi che meritano di essere frequentati e valorizzati e fatti conoscere ai più giovani, proprio col Cai, con le scuole, per il valore che hanno rappresentato per la Resistenza. Mi auguro che questo connubio tra Cai Vigezzo e Anpi Domodossola possa proseguire con altri momenti così partecipati”, ha detto il sindaco di Malesco, Enrico Barbazza. La serata si è conclusa con un’apericena al vicino circolo Arci.