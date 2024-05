La pioggia non frena l’allegria degli Alpini, successo per il decimo raduno in Valle Vigezzo FOTO E VIDEO

Le previsioni non hanno sbagliato e la pioggia ha infatti continuato a cadere per tutta la mattinata. Ma ad un cielo grigio ha fatto da contraltare la vivacità di una festa, quella organizzata dai Gruppi Alpini della Valle Vigezzo che a Craveggia hanno celebrato il loro decimo raduno.

Temperature non proprio primaverili domenica 28 aprile ma ad obbligare ad un parziale cambio di programma è stata più che altro la pioggia battente: niente sfilata per le vie del paese, con il corteo che dalla sede delle Penne Nere di Craveggia (il paese che quest’anno ha ospitato il raduno) si è trasferito in piazza della Chiesa, accompagnato dai gagliardetti e dalla Fanfara Alpina Ossolana, autorità civili e militari, associazioni di Valle e dai bambini delle scuole di Craveggia. Dopo l’onore ai Caduti e la deposizione della Corona al monumento, è seguita la Santa Messa e infine il trasferimento a Santa Maria Maggiore, per il pranzo organizzato presso la sala polifunzionale del Centro del Fondo.