"Montecrestese un museo a cielo aperto": alla scoperta dei tesori del paese

La Pro Loco di Montecrestese, in collaborazione con Unpli Vco, dà il via all’iniziativa “Montecrestese un museo a cielo aperto”. Si tratta di una serie di incontri finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio rurale architettonico del comune, ma anche della sua storia e delle sue tradizioni locali.

Il primo appuntamenti è in programma per domenica 14 aprile alle ore 10.00, in frazione Roldo, con la visita al Tempietto Lepontico. Il professor Roberto Toja guiderà i partecipanti alla scoperta del sito, per capire come vivevano i nostri antenati.