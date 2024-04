Dopo le piogge degli scorsi giorni sono in corso i lavori per la sistemazione di buche e avvallamenti in mote strade. A segnalare la situazione di via Ravenna, alcuni residenti, che lamentano i ritardi negli interventi.

"Si tratta di buche profonde qualche centimetro, a ridosso delle strisce pedonali. Sono pericolose per le auto, ma anche per i pedoni e i ciclisti, speriamo che qualcuno intervengo nel più breve tempo possibile"