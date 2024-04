Conferenza alla Soms, le ultime novità sulla malattia di Alzheimer

Venerdì 19 aprile alle ore 20:45, lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso ETS in Via Teatro 1 a Domodossola diventerà il luogo di incontro per un'importante conferenza medica tenuta dal Dott. Fabio Di Stefano, rinomato specialista in geriatria presso l'Asl VCO e attualmente direttore della struttura complessa di Medicina Interna di Verbania.

Il tema centrale dell'evento sarà la malattia di Alzheimer, una delle forme più diffuse di demenza. La ricerca scientifica su questa patologia, dopo un periodo di stasi, sembra ora intraprendere nuove e significative strade, aprendo così a scenari di diagnosi e cura impensabili fino a pochi anni fa.

Durante la serata, il Dott. Di Stefano fornirà un'analisi approfondita sulle ultime novità riguardanti la malattia di Alzheimer, esplorerà le nuove forme di patologie degenerative che presentano sintomi simili e discuterà sulle prospettive future per la diagnosi e la cura di queste condizioni.

L'evento è reso possibile grazie al sostegno generoso delle farmacie di Mocogna, Antica Farmacia del Borgo e Nobili. L'ingresso è libero con possibilità di offerta volontaria a sostegno delle attività della Società di Mutuo Soccorso – ETS.