CST Vco e Novara: tutti i bandi pubblicati ad aprile

Il Centro Servizi per il Territorio Vco e Novara ricorda che anche per il mese di aprile sono aperti numerosi bandi, relativi a diverse aree tematiche. Dal territorio all’ambiente, dai giovani alle associazioni, sono molte le possibilità offerte da CST: di seguito l’elenco dei bandi, con relative date di scadenza. In allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando Sogni e Sorrisi, per sostenere interventi a contrasto delle povertà e volti a sviluppare opportunità educative e culturali di qualità, inclusive e paritarie, nonché occasioni di crescita e di apprendimento al fine di sviluppare capacità, competenze, talenti e aspirazioni. Scadenza il 30 aprile (prima sessione) o il 30 giugno (seconda sessione).

Bando Prevenzione, preparazione ed esercitazioni su larga scala di protezione civile, per contribuire a rafforzare la cooperazione tra i Paesi del Meccanismo e tra questi e i Paesi

terzi per la prevenzione delle catastrofi naturali e causate dall’intervento umano; aumentare la preparazione generale dell’UCPM e dei suoi stakeholder attraverso attività che affrontano questioni attuali ed emergenti di rilevanza sistemica; migliorare la preparazione e la risposta della protezione civile a tutti i tipi di catastrofi. Scadenza il 25 aprile.

Bando Immagini e Prosepettive, dedicato alle attività espositive del territorio, al riordino delle collezioni dei musei, al design e ai festival cinematografici. Scadenza il 30 aprile.

Bando Educare nel Bello, per promuovere la bellezza all’interno degli spazi scolastici affinché le scuole possano divenire luoghi belli di eccellenza educativa, aperti al territorio e capaci di coinvolgere gli studenti in un'ottica di responsabilizzazione e presa in carico degli spazi educativi. Scadenza il 30 settembre.

Bando Missione Soccorso, per contribuire all’efficienza dei servizi di primo soccorso espletati dalle organizzazioni di volontariato e incentiva l’opera dei volontari premiando l’alto valore sociale del loro impegno nel fornire assistenza alle persone e alle comunità di Piemonte e Valle d’Aosta.