Basket, Findomo Pediacooph24: si allontana il sogno play-off

Caduta fragorosa per la Findomo Pediacooph24, che perde malamente con Ivrea, 57-75, e dice quasi sicuramente addio al sogno play-off. Granata scivolati al quinto posto in classifica a quota 8: per arrivare nelle prime due devono vincere sempre e sperare in qualche passo falso delle dirette concorrenti negli ultimi 80'.

"C'è poco da dire: la nostra partita- commenta amareggiato il presidente Nicola Guerra - è durata solamente un quarto: poi ci siamo fatti prendere dal nervosismo, non abbiamo mai fatto canestro ed abbiamo permesso ai nostri avversari di prendere il largo. La classica domenica storta, come testimonia anche il punteggio finale. Ora serve un mezzo miracolo per raggiungere i play-off: siamo consapevoli di non essere più padroni del nostro destino, ma cercheremo di fare il massimo nelle ultime due partite".