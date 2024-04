Un progetto innovativo per la consultazione di 3.000 articoli su “Il Rosa”

La scorsa settimana, all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, è stato discusso con successo il project work, presentato come elaborato finale del Master in Business Intelligence e Big Data Analytics, che ha avuto come oggetto l'analisi degli articoli pubblicati su “Il Rosa” tra il 2000 e il 2023. I circa 3.000 articoli sono stati processati, con tecniche di intelligenza artificiale, da Mariella Colombo, membro dell’Associazione Culturale “Il Rosa” e responsabile dell’edizione on line del giornale.

La sfida affrontata con successo è stata quella di predisporre strumenti di analisi del testo scritto, basati su modelli pre-addestrati sulla lingua italiana, per la rilevazione ed estrazione automatica di autore, titolo, occhiello, persone, organizzazioni e luoghi dagli articoli pubblicati nel periodo indicato. In seguito i testi sono stati sottoposti ad un processo di analisi della componente semantica, in questo modo è stato possibile raggruppare automaticamente gli articoli in 14 gruppi, ognuno dedicato ad un'area tematica che è espressione della varietà di argomenti relativi al mondo alpino: dalla storia dell’alpinismo ai cambiamenti climatici, dall’ antropologia e al folklore, agli aspetti naturalistici di flora e fauna, alla moderna frequentazione della montagna ai valori della cultura walser, alle prospettive moderne di un’ economia alpina ecosostenibile.

In sede di discussione dell'elaborato, tra i sette selezionati su 50 proposti, è stato evidenziato come solitamente i progetti di intelligenza artificiale siano rivolti a miglioramenti economici e a creazione di profitti, mentre in questo caso sia stato realizzato per la valorizzazione di un volontariato di qualità. Di questo “Il Rosa”, grato a Mariella Colombo per la genialità progettuale, ne è profondamente orgoglioso. Info tecniche e di dettaglio su www.ilrosa.info.