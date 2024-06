S'insedia questa sera l'amministrazione di Santa Maria Maggiore

Giurerà questa sera per la terza volta Claudio Cottini, sindaco di Santa Maria Maggiore giunto al terzo mandato. E' prevista infatti alle 21 a Palazzo di Città la prima riunione di insediamento dell'amministrazione comunale. Accanto a Cottini s'insedierà il consiglio comunale composto da dieci consiglieri, di cui sette di maggioranza e tre di minoranza.



"Un'amministrazione collaudata che prosegue il suo impegno nel solco di quanto fatto negli scorsi dieci anni - dice il rieletto sindaco Claudio Cottini - ci concentreremo in particolare su tre punti: la sistemazione del cimitero con interventi di riordino e la costruzione di nuove cellette; la realizzazione di un parcheggio al servizio dello stesso; la valorizzazione dei centri storici delle nostre frazioni con interventi di restyling e di recupero di edifici da destinare a nuove strutture ricettive".



Il turismo e gli eventi continueranno ad essere fiore all'occhiello dell'amministrazione Cottini che in questi anni ha saputo portare il nome di Santa Maria Maggiore in tutto il mondo, attrarre sempre più turisti, consolidare eventi tradizionali e crearne di nuovi in modo da destagionalizzare il turismo: "Daremo seguito alla nostra mission che vede turismo e cultura di primaria importanza per l'economia locale - prosegue Cottini - lavoreremo per continuare ad offrire ai turisti ma anche ai residenti opportunità sempre nel segno del recupero delle tradizioni e dei valori locali".